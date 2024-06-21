В Ростове горит склад МВД

В Ростове-на-Дону горит, предположительно, склад МВД России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

«Сообщение (о пожаре) 17.00 Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 67 в», — сказал он.

По словам представителя ведомства, в тушении пожара принимают участие 68 человек, 25 единиц техники, в том числе от МЧС 43 человека, 15 единиц техники.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел Российской Федерации».

20 июня сообщалось, что в московском торговом центре «Солнцево Парк» во Внуковском поселении прошла эвакуация посетителей из-за ошибки человека, пришедшего в сауну.

По информации экстренных служб, из ТЦ вывели около 200 человек после того, как некто рассказал о дыме в сауне на цокольном этаже комплекса. Пожарные приехали на место происшествия, но следов возгорания не нашли, и оказалось, что посетитель сауны просто принял пар за дым.

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.