Стали известны кандидаты в профильных номинациях премии «Медиаменеджер России 2024». Их представили в ходе заседания жюри премии «Медиаменеджер России 2024», сообщает пресс-служба премии.

Обсуждение проходило как оффлайн, так и онлайн. В нем приняли участие директор премии Екатерина Коляда и председатель оргкомитета Джемир Дегтяренко, а также 34 члена жюри.

Отмечается, что в этом году жюри выбирало победителей в 9 номинациях, которые представляют все сегменты медиакоммуникационного рынка. В первую очередь кандидатов в профильных номинациях представили представители общественных организаций, а затем члены жюри.

Как уточнили организаторы премии, после голосования жюри следует четвертый уровень голосования – утверждение результатов голосования членами попечительского Совета, а также выбор кандидатов за вклад в развитие отрасли и Гран-при премии «Медиаменеджер России – 2024».

Напомним, победителей объявят на официальной церемонии 4 июля 2024. Стратегическим медиапартнером премии «Медиаменеджер России – 2024» стал Rambler&Co.