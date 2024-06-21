Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина задержания бизнесмена Новицкого

ТАСС: экс-президент АФК «Система» Новицкий задержан по делу о мошенничестве

close
100%
Валерий Левитин/РИА Новости

Правоохранители задержали бывшего президента холдинга АФК «Система», предпринимателя Евгения Новицкого по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС.

«Бизнесмен Новицкий подозревается по ч. 4. ст. 159 УК РФ. Уголовное дело расследует МВД», — сообщил собеседник агентства.

В скором времени суд изберет Новицкому меру пресечения. Предпринимателю может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Новицкий был задержан вечером 20 июня в своем доме. Перед этим оперативники осмотрели его территорию. Источник в правоохранительных органах сказал, что задержание связано с расследованием уголовного дела экономического характера.

Новицкий занимал должность президента АФК «Система» с 1995 по 2005 год, до 2013-го был членом совета директоров компании. С 2013 года он является одним из руководителей входящего в холдинг радиоэлектронного концерна «РТИ Системы».

Ранее задержали экс-владельца лизинговых фирм «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Тайчера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами