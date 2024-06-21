Стала известна причина задержания бизнесмена Новицкого

Правоохранители задержали бывшего президента холдинга АФК «Система», предпринимателя Евгения Новицкого по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС.

«Бизнесмен Новицкий подозревается по ч. 4. ст. 159 УК РФ. Уголовное дело расследует МВД», — сообщил собеседник агентства.

В скором времени суд изберет Новицкому меру пресечения. Предпринимателю может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Новицкий был задержан вечером 20 июня в своем доме. Перед этим оперативники осмотрели его территорию. Источник в правоохранительных органах сказал, что задержание связано с расследованием уголовного дела экономического характера.

Новицкий занимал должность президента АФК «Система» с 1995 по 2005 год, до 2013-го был членом совета директоров компании. С 2013 года он является одним из руководителей входящего в холдинг радиоэлектронного концерна «РТИ Системы».

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