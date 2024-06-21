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Россиянин пытался заманить девочек-подростков в подъезд, предложив им деньги

В Нижнем Новгороде мужчина пытался деньгами заманить школьниц в подъезд

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Телеграм-канал »Ni Mash»

В Нижнем Новгороде мужчина предлагал девочкам-подросткам за деньги пройти с ним в квартиру. Разговор нижегородца и подростков попал на камеру подъезда. Позже запись опубликовал Telegram-канал Ni Mash.

«Держи, держи. Че ты боишься-то? Не дай бог убежите, я вас запомнил всех. Или вы хотите убежать? <...> Я ничего не буду делать лишнего. <...> В метре от меня постоите и все. Я даже к вам притрагиваться не буду», — заверяет школьниц мужчина, протягивая им пачку с купюрами.

Подростки на предложение незнакомца не согласились и убежали. Мужчина школьниц преследовать не стал.

Соседи мужчины обеспокоены его поведением. В беседе с журналистами они рассказали, что попавший на видео молодой человек регулярно употребляет алкоголь и ведет себя странно.

До этого в Ижевске ВИЧ-инфицированный мужчина обманом заманил в подъезд несовершеннолетнюю, после чего изнасиловал ее.

Ранее в Подмосковье детского врача обвинили в домогательствах в отношении 16-летней девушки.

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