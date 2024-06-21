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Студентов МГМСУ, подозреваемых в посредничестве во взятках, отправили под домашний арест

Двоих студентов МГМСУ отправили под домашний арест по делу о взятках

Бутырский районный суд Москвы избрал меру пресечения студентам, которых подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Обоих молодых людей отправили под домашний арест на два месяца, до 18 августа текущего года.

Как сообщает Telegram-канал Baza, оба студента МГМСУ якобы вступили в сговор с учащимися и преподавателями. Чтобы первые хорошо сдали зачеты, молодые люди собрали с однокурсников деньги и передали их педагогам.

О ситуации в МГМСУ стало известно несколько дней назад, после того как в университете задержали более десяти человек, среди которых были и преподаватели, и студенты. Известно, что родителю одного из учащихся не понравилась идея «купить» зачет, поэтому он обратился в правоохранительные органы.

По данным СМИ, среди задержанных также был как минимум один доцент вуза, который, предположительно, брал деньги за выставление хороших оценок.

Ранее суд арестовал экс-сотрудника «Вектора» в Новосибирске по делу о коррупции.

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