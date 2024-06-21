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Стена многоквартирного дома обрушилась в одном из городов ЛНР после удара ВСУ

Глава Первомайска Колягин: стена многоэтажки обрушилась после удара ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего произошло обрушение стены многоквартирного дома. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Сергей Колягин.

Также в результате атаки повреждение получила газовая труба, отметил он.

«Информация о пострадавших уточняется», — написал Колягин.

31 мая Колягин сообщал, что после обстрела Первомайска со стороны ВСУ 245 абонентов в частном секторе города оказались без газа из-за повреждений газопровода среднего давления.

30 мая пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова сообщила, что ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, из систем залпового огня HIMARS американского производства. В результате атаки был поврежден газопровод, что привело к возгоранию сухой травы.

Ранее сообщалось, что ВСУ разрушили дом в Шебекино ударом французской авиабомбы AASM НAMMER.

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