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Пьяный мужчина напал на девочку и стал ее топить в водохранилище в Челябинске

В Челябинске пьяный мужчина топил ребенка в водохранилище

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Shutterstock

В Челябинске пьяный мужчина напал на девочку на водохранилище и стал ее топить. Об этом сообщает 74.RU.

По информации издания, инцидент произошел на Шершневском водохранилище. Мужчина подошел в воде к девочке, схватил ее и стал силой погружать в воду — ребенок стал кричать. Очевидцы пришли ей на помощь. Свидетели сняли произошедшее на видео.

Мать ребенка рассказала, что неадекватный мужчина держал ее дочь за ноги, а когда очевидцы вытащили его из воды, то тот стал говорить, что пытался спасти девочку. При этом в полиции свидетели произошедшего рассказали, что перед инцидентом нападавший несколько раз просил убрать детей с пляжа и заявлял, что пойдет топиться.

Мать девочки сообщила, что дочь была сильно напугана и теперь не хочет ходить гулять. Ребенка планируют отвести к психологу. В отношении мужчины составили административный протокол и арестовали его на десять суток.

Ранее родителям рассказали, как выбрать место для купания ребенка.

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