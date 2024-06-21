Володин назвал Санкт-Петербург городом социальных стандартов

Как отметил Вячеслав Володин, сегодня можно уверенно говорить, что Санкт-Петербург на сегодняшний день стал городом социальных стандартов, и другим регионам есть чему поучиться. Об этом во время рабочей встречи с губернатором Северной столицы Александром Бегловым заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Город Санкт-Петербург стал городом социальных стандартов, несмотря на огромное количество проблем, вызовов, которые сейчас есть. Начиная с 2012 года по сегодняшний день более 21 тысячи санкций объявлено нашей стране. Именно в это непростое время вы делали все для развития города», — сказал он.

В ходе встречи обсуждались меры соцподдержки граждан пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями, а также реализация национальных проектов.

По словам Володина, Санкт-Петербург сумел за счет своих ресурсов найти решение как по детским садам, так и по проблеме обманутых дольщиков.

«Год в год, по заявлению, без многолетней давности очереди, будут закрыты вопросы жилья для многодетных и детей-сирот. Насколько знаю, уже со следующего года будут получать жилье дети-сироты, многодетные. Это очень большая работа», — сказал он.

Кроме того, председатель Госдумы рассказал о планах провести в Северной столице выездное заседание Совета Госдумы. Он уточнил, что оно будет посвящено социальным вопросам.

«Мы планируем провести здесь выездное заседание Совета Госдумы, посвятить его именно социальным вопросам. Думаю, депутатам и регионам будет полезно познакомиться с опытом Петербурга по решению за счет своих ресурсов проблем обманутых дольщиков, по строительству детских садов, оказанию помощи многодетным семьям и многие другие вопросы», — сказал он.