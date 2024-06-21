Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе Кривой Рог повреждена городская инфраструктура после обстрела. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Произошел пожар», — сообщил Лысак.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что украинские военнослужащие нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге в Днепропетровской области. По словам мужчины, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку с целью «раскрутить» новую трагедию. Вечером 12 июня в населенном пункте произошел взрыв, а впоследствии появилась информация о прилете боеприпаса в жилой дом.

Лебедев уточнил, что местные СМИ сообщили о нескольких пострадавших. При этом журналисты сразу начали утверждать, что попавшая в здание ракета была российской.

Но, как сказал координатор подполья, подобные высказывания не соответствуют действительности. Мужчина выразил уверенность, что Кривой Рог подвергся атаке именно со стороны украинских войск.

Ранее в окрестностях украинского города Днепра после взрывов начался пожар.