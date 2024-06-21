Россиянам рассказали, какие болезни можно подхватить при посещении пляжей

Все водоемы являются естественной средой обитания для многих бактерий, вирусов и паразитов, поэтому при купании в реке или озере можно заразиться каким-либо заболеванием или подхватить инфекцию. Об этом со ссылкой на новосибирских медицинских специалистов сообщает Сиб.фм.

Эксперты уточнили, что чаще всего при посещении пляжей можно подхватить различные кишечные и кожные инфекции, паразитов или вирусный гепатит А.

«Чтобы обезопасить себя, врачи рекомендуют следить за тем, какие пляжи пригодны для купания, ни в коем случае не глотать воду из водоемов и не погружаться в них с головой», — говорится в сообщении.

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» до этого говорили, что отдых на необорудованных пляжах может быть опасным, потому что дно на диких участках побережья рек и озер, как правило, не очищено от травмоопасных предметов. По их словам, в таких местах пловцам не следует нырять, прыгать с деревьев и игнорировать запрещающие таблички. Специалисты также отметили, что они провели профилактические беседы с гражданами и посоветовали им не употреблять на природе алкогольные напитки, не оставлять без присмотра детей и выбирать для купания только безопасные места.

Ранее россиянам рассказали, как избежать трагических последствий на пляже.