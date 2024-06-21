В Подмосковных подъездах продолжают ремонтировать окна

В Подмосковье продолжают ремонтировать окна в подъездах, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве отметили, что всего с начала 2024 года отремонтировано 1,5 тыс. окон.

В министерстве добавили, что управляющие компании проверяют работоспособность отопления в подъездах и состояние дверей и окон в рамках подготовки домов к зиме.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, по стандартам окна должны иметь двойное остекление.

Он добавил, что чаще всего у окон повреждены стекла и нарушена герметичность.