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В Подмосковных подъездах продолжают ремонтировать окна

Более 1,5 тыс. окон отремонтировали в подъездах Подмосковья

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Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье продолжают ремонтировать окна в подъездах, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве отметили, что всего с начала 2024 года отремонтировано 1,5 тыс. окон.

В министерстве добавили, что управляющие компании проверяют работоспособность отопления в подъездах и состояние дверей и окон в рамках подготовки домов к зиме.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, по стандартам окна должны иметь двойное остекление.

Он добавил, что чаще всего у окон повреждены стекла и нарушена герметичность.

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