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Россиянка отсудила 500 тыс. рублей за падение в торговом центре

В Уфе женщина отсудила 500 тыс. рублей за падение в торговом центре

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Жительница Уфы через суд взыскала компенсацию морального вреда за травму, полученную при падении в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан.

Инцидент произошел в марте 2023 года. Согласно материалам дела, которое рассматривал Октябрьский суд города, уфимка шла по магазину, зацепилась ногой за торчащую из асфальта арматуру, упала. В результате падения она получила повреждения. Характер травм пресс-служба ведомства не уточняет.

Впоследствии потерпевшая подала в суд иск к арендаторам помещения в ТЦ о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования горожанки и обязал ответчика компенсировать моральные страдания потерпевшей. Размер суммы, которую арендаторы обязаны выплатить уфимке, составляет 500 тысяч рублей.

Ранее в Москве мужчина отсудил более 850 тысяч рублей за падение на скользком полу в Макдоналдсе.

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