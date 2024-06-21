Россиянка отсудила 500 тыс. рублей за падение в торговом центре

Жительница Уфы через суд взыскала компенсацию морального вреда за травму, полученную при падении в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан.

Инцидент произошел в марте 2023 года. Согласно материалам дела, которое рассматривал Октябрьский суд города, уфимка шла по магазину, зацепилась ногой за торчащую из асфальта арматуру, упала. В результате падения она получила повреждения. Характер травм пресс-служба ведомства не уточняет.

Впоследствии потерпевшая подала в суд иск к арендаторам помещения в ТЦ о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования горожанки и обязал ответчика компенсировать моральные страдания потерпевшей. Размер суммы, которую арендаторы обязаны выплатить уфимке, составляет 500 тысяч рублей.

Ранее в Москве мужчина отсудил более 850 тысяч рублей за падение на скользком полу в Макдоналдсе.