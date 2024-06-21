В Петербурге младенец из Киргизии вылил на себя кипяток и попал в реанимацию

Младенец, проживающий в Петербурге, попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как опрокинул на себя чайник. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в квартире дома на Русановской улице. По данным источника, маленький мальчик облился кипятком. После этого ему оперативно вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали его в реанимацию. У пациента диагностировали ожог 12% тела.

Известно, что младенец является гражданином Киргизии и находился на территории Российской Федерации нелегально. О том, где в момент произошедшего были родители, не сообщается.

До этого в Волгограде родители оставили годовалого мальчика рядом с мультиваркой, внутри которой находилась горячая еда. В результате ребенок вылил на себя все содержимое и получил ожог 50% тела. При этом родители предотвратить ситуацию не смогли.

Младшего члена семьи оперативно госпитализировали в больницу. Его состояние оценили как тяжелое.

Ранее жителя Петербурга госпитализировали с ожогами ног после падения в яму с кипятком.