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Размахивавший пистолетом пассажир автомобиля напугал челябинцев

В Челябинске ищут пассажира авто, который размахивал пистолетом на дороге

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Depositphotos

В Челябинске правоохранители ищут пассажира авто, который размахивал пистолетом на дороге и напугал людей. Об этом сообщает 74.RU.

По информации издания, инцидент произошел 21 июня в центре города. Очевидцы сняли на видео, как пассажир легкового автомобиля высовывается из салона с пистолетом в руках и размахивает им, тыкая в каждую проезжающую мимо машину.

Сообщается, что автомобиль, в котором находился напугавший людей оружием мужчина, двигался в сторону Лесопарковой улицы. По данным 74.RU, в городской полиции сообщили о проведении проверки по факту произошедшего. На данный момент стражи порядка устанавливают автомобиль, в котором ехал пассажир с пистолетом, и его владельца.

До этого в Ленобласти мужчина заметил, как неизвестный пристает к детям на площадке. Позже мужчина стал размахивать пистолетом.

Ранее мать арестовали после того, как ее трехлетнего сына нашли на улице с заряженным пистолетом.

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