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Суд продлил арест одному из фигурантов дела бывшего замминистра обороны Иванова

Суд продлил арест совладельцу «Олимпситистроя» Фомину по делу Тимура Иванова

Басманный суд Москвы продлил срок ареста совладельцу «Олимпситистроя» Александру Фомину, который обвиняется в даче взяток экс-заместителю главы Минобороны России Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, ходатайство следствия было удовлетворено. Фомин пробудет под стражей до 23 сентября 2024 года.

Накануне Басманный суд Москвы продлил арест Иванова на три месяца — до 23 сентября. Аналогичное решение суд принял в отношении другого фигуранта этого дела Сергея Бородина.

Иванова обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, в частности у него обнаружили две люксовые машины с номерами за несколько миллионов рублей. Сейчас военный находится в СИЗО «Лефортово». Ему грозит до 15 лет лишения свободы, он отрицает свою вину.

Следствие считает, что в качестве взяток Иванов получал услуги — ему бесплатно построили несколько объектов примерно на миллиард рублей. Так, совладелец ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин, построив и отреставрировав для чиновника недвижимость, получил контракты на десятки миллиардов.

Ранее адвокат заявил, что Тимур Иванов может выйти по УДО.

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