Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министерство обороны России.

«Около 14:00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Несколькими часами ранее несколько украинских беспилотников атаковали окраину города Шебекино Белгородской области.

Этим утром двое сотрудников МЧС пострадали при исполнении служебных обязанностей в результате атаки украинского беспилотника на территорию Краснодарского края.

Министерство обороны России сообщало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 21 июня сбили и уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, 43 — над территорией Краснодарского края, 1 — над территорией Волгоградской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.