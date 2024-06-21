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Под Уфой шесть взрослых и один ребенок отравились парами хлора после посещения бассейна

Mash: под Уфой семь человек отравились парами хлора в коттедже

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Depositphotos

Жители Башкирии отравились после того, как приехали в коттедж. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Князево, под Уфой. По данным источника, семь человек, в том числе и один ребенок, ночью отправились купаться в бассейне. Спустя непродолжительное время, все почувствовали недомогание. Компания отравилась парами хлора.

По данным источника, это уже второй случай за год в Князево. В последний раз о массовом отравлении парами хлора сообщалось в ноябре. Дети приехали отдохнуть с родителями и спустя пару часов нахождения в бассейне почувствовали себя плохо. Всего пострадали пятеро детей, их оперативно доставили в больницу, но троих вскоре после осмотра отпустили.

До этого в Красноярском крае шесть человек обратились к врачу после купания в бассейне. Сначала подростки из компании скрывали, что ходили искупаться и заявили, что отравились чистящими средствами, но позже обстоятельства выяснились. Правоохранители вместе с Роспотребнадзором организовали проверку.

Ранее в Самарской области в бассейне отеля дети отравились хлором.

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