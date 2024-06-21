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Москвич доверился телефонным мошенникам и потерял 40 млн рублей

В Москве мужчина пообщался с мошенниками и потерял 40 млн рублей

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Depositphotos

В Москве мужчина доверился телефонным мошенникам и лишился почти 40 млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, с мужчиной по телефону связался неизвестный, который представился сотрудником финмониторинга. Незнакомец сообщил, что со счета москвича якобы пытались несанкционированно перевести миллион рублей. После этого россиянину предложили под предлогом сбережения накоплений перевести их на «безопасный счет».

Затем с мужчиной начали общаться якобы сотрудники правоохранительных органов, которые убедили москвича обналичить свои сбережения, а также взять кредиты, чтобы потом перевести все средства на подконтрольные аферистам счета. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 39,8 млн рублей.

Причастные к мошенническим действиям лица устанавливаются. Расследование находится на контроле Зюзинской межрайонной прокуратуры.

Ранее прокуратура потребовала у оператора компенсировать украденные мошенником деньги.

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