«Был хаос»: жители Балкан рассказали, как остались без воды и света

В Черногории после отключения света из-за пожара на линии электропередачи образовались очереди в магазинах и около питьевых фонтанов. Об этом «Газете.Ru» рассказала проживающая в Подгорице россиянка Ника. Она отметила, что электричество уже дали, а воду еще нет.

«Сейчас электричество восстановили, но больше часа его не было. Воду пока так и не дали. Сразу появились очереди в магазинах, около питьевых фонтанов, движение встало на улицах. В общем, был хаос. [В магазинах] брали воду в основном, потому что даже питьевые фонтаны не работали. Воду разнесли сразу. Пока информации нет, она очень медленно доходит здесь в целом. Ну и вообще, это довольно регулярная ситуация. Часто отключают электричество планово и непланово», — сказала она.

Еще один житель Черногории Святослав в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что в его районе света нет уже больше двух часов, а на улице 40 градусов жары. По словам местной жительницы Лидии, люди идут купаться или закрывают окна, «чтобы не пекло с улицы».

«Я живу в Которской общине, поселение Столив. Самый главный минус отсутствия электричества — это жара около 40 градусов в тени. Без кондиционера уже очень плохо, и единственное спасение — это море, но такая привилегия есть не у всех», — уточнил Святослав.

Житель Боснии и Герцеговины Антон рассказал, что в Источно-Сараево света не было больше часа, а также пропадал интернет.

«Уже дали свет, все хорошо. Не было с 12:30 до 13:33 в Источно-Сараево. Но говорят, в самом городе до сих пор не везде дали. У нас воду не отключали. В другой части отключали. Интернет пропадал. В Черногории тоже отключилась в это же время», — заявил он.

21 июня издание Avaz сообщило, что Босния и Герцеговина, Черногория и соседние страны оказались почти полностью обесточены из-за пожара на линии электропередачи. СМИ пишет «о выходе из строя всей электроэнергетической системы», из-за чего не могут работать гидро- и теплоэлектростанции.

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