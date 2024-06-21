Врач объяснил, как происходит заражение холерой

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал, как происходит заражение холерой. По его словам, заболевание быстро распространяется в условиях антисанитарии.

«Холера имеет фекально-оральный путь заражения. Заражение происходит, если выделения человека попадают в окружающую среду. Холера достаточно тяжелое заболевание, если не оказать помощь, то достаточно высокая смертность», — отметил специалист.

21 июня стало известно, что в городе Херсоне зафиксировали вспышку холеры среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гражданского населения.

По данным подполья, уже более 100 человек попали в больницы — преимущественно это военные. При этом источник агентства отметил, что назначенные Киевом власти пытаются скрывать информацию об эпидемии из-за боязни паники.

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что уровень заболеваемости холерой в мире вырос на 58%.

По данным организации, в мае поступали сообщения о 46 424 случаях холеры из 19 стран мира. По сравнению с апрелем выявлено на 58% случаев заболевания больше.

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