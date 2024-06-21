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В Германии граждан России, Украины и Армении заподозрили в шпионаже

В ФРГ задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в шпионаже

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Depositphotos

В Германии задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на иностранные спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Генеральную прокуратуру ФРГ.

По ее данным, трое задержанных мужчин якобы собирали информацию о «человеке с Украины», находящемся на территории Германии.

На этой неделе глава МВД ФРГ Нэнси Фрезер заявила, что ее страна подвергается новым угрозам шпионажа и кибератак со стороны таких иностранных государств, как Россия, Китай и Иран.

По ее словам, РФ скорректировала свою разведывательную стратегию после высылки российских дипломатов из Германии в 2023 году. Кремль, как считает Фрезер, якобы сейчас сосредоточен на шпионаже, одновременно проводя кибератаки и кампании по дезинформации против Берлина.

До этого сообщалось, что немецкий спецназ задержал в Баварии двух мужчин, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. По версии следствия, они готовились поджигать и взрывать военные и промышленные объекты, участвующие в помощи Украине.

Ранее в Польше заявили о ликвидации «российской шпионской сети».

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