Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прохожий попытался угнать служебное авто у российских полицейских

В Уфе прохожий попытался угнать полицейский автомобиль со служебной стоянки

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Уфе случайный прохожий может стать фигурантом уголовного дела за попытку угона служебного автомобиля сотрудников полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, инцидент произошел у одного из отделений УМВД города в ночь с 20 до 21 июня. Правоохранители оставили ключ в замке зажигания служебного Fiat и зашли в здание. Случайный прохожий заметил это и, воспользовавшись отсутствием водителя, забрался в машину и завел двигатель. Сотрудники МВД быстро пресекли попытку угона.

До этого екатеринбуржец вызвал врачей сожительнице и угнал машину скорой помощи. Женщина упала на улице возле дома и получила травму головы. Бригада медиков прибыла на вызов, россиянин затеял ссору с водителем. В ходе конфликта он несколько раз ударил шофера по голове, запрыгнул в машину скорой, в которой находились фельдшеры, проехал несколько кварталов и сбежал.

Ранее юрист рассказал о порядке действий в случае угона автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами