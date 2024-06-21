Прохожий попытался угнать служебное авто у российских полицейских

В Уфе случайный прохожий может стать фигурантом уголовного дела за попытку угона служебного автомобиля сотрудников полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, инцидент произошел у одного из отделений УМВД города в ночь с 20 до 21 июня. Правоохранители оставили ключ в замке зажигания служебного Fiat и зашли в здание. Случайный прохожий заметил это и, воспользовавшись отсутствием водителя, забрался в машину и завел двигатель. Сотрудники МВД быстро пресекли попытку угона.

До этого екатеринбуржец вызвал врачей сожительнице и угнал машину скорой помощи. Женщина упала на улице возле дома и получила травму головы. Бригада медиков прибыла на вызов, россиянин затеял ссору с водителем. В ходе конфликта он несколько раз ударил шофера по голове, запрыгнул в машину скорой, в которой находились фельдшеры, проехал несколько кварталов и сбежал.

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