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«Ростех» прокомментировал введенные Японией санкции

«Ростех» назвал санкции Японии пустым звуком

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Ростех», в отношении предприятий которого Япония ранее ввела санкции, назвал их «пустым звуком». Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

«То, что можно было запретить, они уже запретили пару лет назад. Все эти новые бессмысленные пакеты санкций – от бессилия, они давно превратились в пустой звук», — сказали в «Ростехе». Там отметили, что считают Японию токсичной страной, с которой существует один способ поведения – не обращать внимания.

До этого Япония ввела санкции против более 40 российских компаний и 11 физлиц. В число предприятий, попавших под ограничительные меры, – входящее в госкорпорацию «Ростех» ОАО «Туполев». В санкционные списки среди физлиц вошли секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК РФ, глава КТРВ Борис Обносов, гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов и главный конструктор компании Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» Мкртич Окроян.

Ранее Япония ввела рестрикции против компаний из нескольких стран за обход санкций против РФ.

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