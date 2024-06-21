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Женщина подала на бойфренда в суд за то, что он не отвез ее в аэропорт

Новозеландка пыталась засудить бойфренда за то, что он не отвез ее в аэропорт

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Depositphotos

Жительница Новой Зеландии подала в суд на своего бывшего молодого человека, который не отвез ее в аэропорт. Об этом пишет The Guardian.

Новозеландка состояла в отношениях с мужчиной шесть с половиной лет до тех пор, пока он не нарушил «устный контракт». Она и ее партнер договорились о том, что он отвезет ее в аэропорт и присмотрит за ее собаками.

Накануне вылета она написала возлюбленному сообщение, указав время, когда ее нужно будет забрать, однако бойфренд так и не приехал к ее дому, в результате чего женщина опоздала на самолет, не попала на концерт в другом городе, куда собиралась пойти с друзьями, и понесла многочисленные расходы. После чего она обратилась в суд с требованием компенсации, размер которой не уточняется.

«Стороны не предприняли никаких шагов, чтобы продемонстрировать намерение вывести соглашение из разряда обещаний, данных между друзьями, и создать юридически обязывающие последствия», — заметила судья.

Ответчик не явился в суд и отказался комментировать обвинения. В итоге иск его бывшей подруги был отклонен.

Ранее женщина из жалости давала деньги бойфренду и узнала, что он тайно живет в роскоши.

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