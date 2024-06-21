Пашиняна обвинили в разрыве связей с армянской диаспорой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян разрушает связи с армянской диаспорой, будучи инструментом в прокси-войне. С подобным заявлением выступил бывший заместитель генерального секретаря ООН Бенон Севан, сообщает ТАСС.

«Они разрушают страну и отношения армянской диаспоры с Арменией», — заявил Севан, отметив, что в России живет и работает больше армян, чем в Армении, и они вносят огромный финансовый вклад в экономику страны.

Экс-замгенсека ООН подчеркнул, что обвинения Еревана в сторону Москвы неадекватны и не соответствуют политическому вектору самой Армении.

До этого в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности после заявлений премьера Армении Пашиняна о возможном выходе из организации отметили, что исходят из того, что Ереван остается полноправным членом организации. 12 июня Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем».

Ранее Пашинян отказался посещать Белоруссию из-за Лукашенко.