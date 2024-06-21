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Мать арестовали после того, как ее 3-летнего сына нашли на улице с заряженным пистолетом

Inside Edition: американку арестовали из-за ее ребенка, вышедшего на улицу с пистолетом

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Depositphotos

В США арестовали мать, чей трехлетний сын был замечен на улице с заряженным пистолетом в руках, пишет Inside Edition.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в штате Айова. Там прохожий вечером позвонил в полицию и сообщил, что по улице гуляет маленький мальчик, держа в руках пистолет. Пока офицеры ехали по нужному адресу, прохожие забрали у ребенка оружие и обнаружили, что оно не только боевое, но еще и с полной обоймой патронов.

Полицейские задержали мать ребенка — 31-летнюю Саманту Холл. Женщина сообщила, что пистолет принадлежит ей. Американка объяснила, что оружие лежало на прикроватной тумбочке, и сын, видимо, взял его, когда она убирала в доме и не заметила пропажи.

Саманте были предъявлены «многочисленные обвинения», но ее выпустили из-под стражи на время следствия после того, как она внесла залог в размере $3000.

Ранее в США родители 14-летнего угонщика автомобилей сдали его полиции.

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