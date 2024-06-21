Представители медиаотрасли расскажут о тенденциях вирусного пиара

Комитет по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров проведет 25 июня в Москве диспут-баттл «Пиар без вируса, как птица без полета — за и против», сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что ведущие эксперты медиаотрасли рассмотрят основные тенденции в области вирусного пиара, влияние этики на создание успешной кампании, а также разберут кейсы эффективного измерения результатов вирусной стратегии.

В рамках мероприятия пройдут четыре круга дебатов, где участники будут разделены на две команды, представляющие противоположные взгляды на тему.

Так, темой первого круга дебатов станет «За или против вирусного пиара?». Одна сторона расскажет о преимуществах использования вирусных механик для продвижения бренда, а другая — о рисках и негативных последствиях, связанных с вирусным пиаром.

Во втором круге участники разберут результативность и эффективность вирусного контента. Ее участники расскажут, как измерить успешность вирусной кампании и ее воздействие на аудиторию, а также обсудят возможность достижения успеха в продвижении без использования вирусных методов.

Участники третьего круга дискуссий обсудят этику и творчество в продвижении. В ходе диспут-баттла они расскажут, как придумать вирусную идею и соблюсти этические нормы, а также дадут ответ на вопрос, всегда ли вирусная идея оригинальна и этична.

В четвертом круге баттла будет обсуждаться будущее вирусных стратегий. Так, одна сторона расскажет об основных тенденциях вирусного пиара, которые будут актуальны в ближайшем будущем, а другая --какие изменения и вызовы прогнозируются в сфере вирусных коммуникаций.

Напомним, медиахолдинг Rambler&Co стал информационным партнером диспут-баттла «Пиар без вируса, как птица без полета — за и против».