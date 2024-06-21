На Украине отстранили замгенпрокурора из-за коррупции

Заместителя генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого отстранили от занимаемой должности после коррупционного скандала. Об этом сообщили в Telegram-канале офиса генпрокурора.

Приказом генерального прокурора от 21 июня 2024 года обязанности Дмитрия Вербицкого возложены на других заместителей, говорится в сообщении.

18 июня депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент вызвал на заседание генпрокурора Украины Андрея Костина в связи с появившейся в СМИ информацией о незаконно приобретенном имуществе окружения Дмитрия Вербицкого.

По данным украинской службы радиостанции «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной), Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возбудило уголовное дело в связи с информацией об имуществе Вербицкого. В НАПК эту информацию не комментировали.

20 июня сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский разочарован тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен уделяет особое внимание коррупции на Украине и указывает Киеву на эту проблему.

Ранее в отношениях СБУ и ГУР увидели вражду из-за борьбы за взятки.