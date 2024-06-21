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Мужчина требует £5 млн у Apple после того, как жена узнала о его изменах благодаря iPhone

Британец обвинил Apple в его разрыве с женой из-за функции iPhone

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Depositphotos

Житель Великобритании надеется взыскать с Apple £5 млн и обвиняет компанию в его разрыве с женой, узнавшей об изменах. Об этом пишет Oddity Central.

Мужчина утверждает, что жена узнала о том, что переписывается с другими женщинами, оказавшимися работницами секс-индустрии, синхронизировав его iPhone с семейным iMac. Он долгие годы заботился о том, чтобы супруга оставалась в неведении насчет его измен, и всегда тщательно удалял сообщения со своего телефона, но не знал, что Apple позволяет обмениваться сообщениями через различные устройства при входе в одну и ту же учетную запись. Когда женщина увидела переписки мужа с секс-работницами, она развелась с ним.

«Можно было бы найти выход, если бы осознание этого не было таким внезапным, жестоким и расстраивающим. Мы были очень счастливы в браке более 20 лет. Великолепный брак был разрушен из-за того, что делают многие мужчины и некоторые женщины», — считает британец.

Он заплатил бывшей жене при разводе £5 млн и теперь хочет, чтобы Apple выплатила ему компенсацию. Мужчина добивается коллективного иска и призывает других клиентов компании, оказавшихся в похожей ситуации, высказаться и присоединиться к нему в борьбе за свои права.

Ранее американец заявил, что Apple Watch спасли ему жизнь после падения.

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