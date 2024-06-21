Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водителя упавшего в реку Петербурга автобуса с пассажирами оставили под арестом

Суд Петербурга оставил в СИЗО водителя упавшего в реку Мойку автобуса

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на меру пресечения Рахматшоха Курбонова, который был за рулем упавшего в реку Мойку автобуса с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе судов северной столицы.

По данным пресс-службы, защитник мужчина просил с учетом личности обвиняемого, а также того, что он полностью признал вину, раскаялся, извинился перед потерпевшими, смягчить ему меру пресечения и поменять ее на домашний арест. Сам подсудимый пообещал никуда не уезжать и являться на судебные заседания.

Однако суд оставил постановление районного суда без изменений — Курбонова отправили с СИЗО.

Трагедия с пассажирским автобусом случилась в Петербурге 10 мая. Автобус с пассажирами пробил ограждение реки Мойки на Поцелуевом мосту и упал в воду. Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но выжил из их только один.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. В компании, которой принадлежит упавший в реку Мойку в Санкт-Петербурге автобус, прошли обыски.

Позже стало известно, что генеральный директор ООО «Такси» (компании-перевозчика утонувшего в реке Мойка автобуса) был на должности лишь номинально. По факту никаких управленческих функций он не выполнял.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Курбонова. Позже выяснилось, что тормозная система автобуса в момент аварии находилась в рабочем состоянии.

Ранее в Калининградской области мальчик попал под колеса, выходя из автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами