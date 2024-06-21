СК задержал двух сотрудников Росалкогольтабакконтроля

Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль). Об этом сообщает РБК.

По словам источника издания, следователи задержали начальника отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля Наталью Гордубей и заместителя начальника отдела Дмитрия Мосина.

Обоих сотрудников подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Им грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

5 июня Росалкогольтабакконтроль временно приостановил действие лицензии на производство «Крымского винного дома», который имел связи с группой Global Spirits украинского предпринимателя Евгения Черняка, известной по водке «Хортиця».

21 июня сообщалось, что группу уволенных со службы генералов из руководства полиции по Санкт-Петербургу судят за взятки в размере десятков миллионов рублей.

В этот же день стало известно, что среди задержанных за взятки в Российском университете медицины (ранее — Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова) оказались двое сотрудников вуза, ординатор и трое студентов.

Ранее экс-совладельца одной из крупнейших лизинговых компаний в России арестовали.