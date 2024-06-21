Мигранта задержали за домогательства в отношении школьницы на детской площадке в Москве

В Москве задержали мигранта, подозреваемого в домогательствах по отношению к 15-летней школьнице на детской площадке. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, инцидент произошел 19 июня на одной из детских игровых площадок. Там предполагаемый злоумышленник совершил в отношении девушки-подростка развратные действия.

Сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 44-летний гражданин Республики Таджикистан, с которым на данный момент уже провели следственные действия.

Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что фигуранта в рамках расследования проверят также на соблюдение миграционного законодательства. По месту пребывания мужчины идет обыск, следствие просит заключить подозреваемого под стражу.

Ранее в Крыму мужчина приставал к девочкам на детской площадке.