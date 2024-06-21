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На Украине на сотрудников военкомата напали с газовым баллончиком

ТАСС: в Волынской области на сотрудников военкомата напали с газовым баллончиком

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Shutterstock

В Луцке Волынской области Украины на сотрудников военкомата напали неизвестные с газовым баллончиком. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на командование группировки «Запад».

Пострадавшим в результате нападения потребовалась медпомощь и реабилитация. При этом в сообщении командования отметили, что личности нападавших установили и они «понесут жестокое наказание».

До этого в Буче Киевской области неизвестный взорвал гранату в машине. По данным очевидцев, мужчина подошел к случайному автомобилю, вытащил гранату и потребовал везти его к белорусской границе. Водитель на просьбу недоброжелателя не ответил, после чего неизвестный взял гранату и взорвал ее в салоне машины. Сам водитель не пострадал — он успел выбежать из авто.

Во Львовской области Украины автомобиль территориального центра комплектования (аналог военкомата. — «Газета.Ru») сбил человека на велосипеде. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как мужчина, ехавший на велосипеде, оглядывался на машину ТЦК. Затем бус военкомов догнал велосипедиста и сбил его, после чего сотрудники военкомата вышли из машины и побежали догонять убегающего мужчину.

Ранее уклонисты на Украине рассказали, как безопасно и успешно бежать из страны.

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