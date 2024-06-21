Песков заявил, что Ким Чен Ыну были нужны оба «Ауруса» — обычный и лимузин

Оба Aurus, которые подарил Владимир Путин, необходимы председателю КНДР Ким Чен Ыну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Газеты.Ru». По его словам, в начале года Путин подарил лидеру Северной Кореи лимузин, а в ходе визита — автомобиль на короткой базе.

«Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, нашей приграничной страной, нет, это не дорогой подарок. Это разные машины. Одна машина длинная, на удлиненной базе, эта машина короткая, на короткой базе. Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить корейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и конечно же весьма необходимы для использования главой государства», — сказал Песков.

19 июня в ходе визита в Пхеньян президент России Владимир Путин подарил высшему председателю КНДР Ким Чен Ыну лимузин Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. По данным СМИ, Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного автомобиля и назвал его замечательным.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита Владимира Путина в страну подарил российскому лидеру бюст с пожеланиями здоровья и инкрустированную перламутром картину с портретом президента над Красной площадью. Также лидер КНДР подарил российскому главе двух охотничьих собак породы пхунсан. В настоящее время эта собака стала одним из государственных символом КНДР.

Владимир Путин прибыл в КНДР 18 июня. Город к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Почетного гостя встречал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу за четверть века — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее эксперт предрекла укрепление отношений России и КНДР после визита Путина.