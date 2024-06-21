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В Польше предъявили обвинения двум россиянам

В Польше предъявили обвинения в шпионаже двум россиянам и бойцам «Вагнера»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Прокуратура Польши направила в Окружной суд в Кракове акты об обвинении в шпионаже в отношении двух граждан Российской Федерации, которые якобы являлись бойцами частной военной компании «Вагнер» и проводили набор наемников на территории республики. Об этом сообщил агентству PAP пресс-секретарь Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак.

По словам Новака, якобы с целью набора наемников россияне в Кракове и Варшаве расклеили несколько сотен вербовочных наклеек, с помощью которых можно было установить прямой контакт с людьми, ответственными за организацию набора.

Отмечается, что россияне Андрей Г. и Алексей Т. были задержаны в августе прошлого года сотрудниками Агентства внутренней безопасности (польской спецслужбы) по подозрению «в шпионаже и участии в международной военизированной группировке террористического характера». Если вину мужчин признают, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.

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