В Кремле рассказали о мероприятиях, которые запланированы у Путина на пятницу

Сегодня в Кремле президент Владимир Путин встретится с выпускниками российских военных вузов. Об этом во время брифинга сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он пояснил, что это ежегодное мероприятие. Путин во время встречи обратится к самим выпускникам, поздравит их и даст оценку их будущей работе.

После мероприятия у президента запланированы рабочие встречи.

До этого Путина совершил государственные визиты в КНДР и Вьетнам. В Северной Корее он пробыл 18–19 июня. 20 июня завершилась его поездка во Вьетнам. По итогам мероприятий президент России дал пресс-конференцию.

Отвечая на вопросы, Путин заявил, что РФ думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, рассказал, при каких условиях Москва готова ответить на предложение о переговорах по Украине «хоть завтра», и раскрыл, как Россия воспринимает Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. О чем еще говорил президент с журналистами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США заявили, что хотят получить информацию от Вьетнама о визите Путина.