Российские полицейские спасли сбежавшую змею по кличке Питоша

В Иркутской области правоохранители спасли змею по кличке Питоша, которая сбежала из дома. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД России.

Инцидент произошел в Братске. Первым рептилию, расположившуюся под окнами дома по улице Мира, заметил старший лейтенант полиции Александр Лунин. Правоохранитель вместе с коллегами совершил поквартирный обход и установил хозяев животного. В тот момент их не было дома. Поэтому полицейские поместили змею в коробку и отдали на передержку соседям.

Позже выяснилось, что экзотический питомец сбежал из дома две недели назад.

«Перед линькой он у нас становится очень активный. Открыл крышку и сбежал из террариума. Дома был. Ну, думаем, поползает – выползет. Но как-то удалось ему ночью через окно выскочить и упасть на улицу. Мы очень рады, что нашли его», — поделилась хозяйка змеи, поблагодарив правоохранителей за неравнодушие.

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