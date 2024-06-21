Родителям рассказали, как помочь ребенку при отравлении

При отравлении ребенку нужно давать жидкость по чайной ложке каждые 10 минут. Об этом в беседе с РИАМО сообщила педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина. Для подготовки растворов она посоветовала использовать специальные препараты. Также, по ее словам, важно придерживаться щадящего режима питания.

«Если есть необходимость в лекарствах, нужно обращаться к врачу, так как самостоятельное лечение может быть опасным. Берегите себя и своих детей, следите за состоянием после выздоровления и при необходимости обратитесь к специалисту для консультации и дальнейшего наблюдения», — подчеркнула врач.

Она напомнила, что для профилактики отравлений важно регулярно мыть руки, ответственно организовывать питание и следить за сроками годности продуктов.

Диетолог Дарья Русакова до этого объяснила, как летом не отравиться консервами и готовыми блюдами. Если продукты подвергаются плохой термообработке или содержат в себе недостаточное количество соли или уксуса, то в них могут появиться опасные бактерии, предупредила специалист.

Она также призвала россиян быть осторожными при консервации, подчеркнув, что, если овощи плохо вымыты и недостаточно термически обработаны, — это создает почву для образования инфекции.

Ранее инфекционист назвала симптомы, по которым можно отличить ботулизм от отравления.