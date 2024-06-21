Правительство выделит Кубани 130 млн рублей на размещение беженцев с Украины

Краснодарскому краю выделят 130 миллионов рублей на размещение беженцев с Украины и приграничных территорий. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего правительство РФ предоставит регионам, принимающим лиц, вынужденно покинувших Украину и российские территории, более 1,25 млрд рублей.

Средства получат российские регионы, где введены максимальный и средний уровни реагирования. Максимальный уровень сейчас установлен в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, средний — в Крыму, Краснодарском крае, Севастополе, Белгородской области и других регионах.

Межбюджетные трансферты распределили между всеми субъектами России. Кубань получит более 130 млн руб., Адыгея – 1,3 млн руб. Средства поступят из правительственного резервного фонда.

До этого премьер РФ Михаил Мишустин поручил выделить 1,25 миллиарда рублей регионам РФ, которые принимают беженцев с Украины и россиян, вынужденно покинувших свое жилье.

Ранее власти Польши сообщили об отмене ряда выплат украинским беженцам.