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Подросток попал в больницу после драки в детском лагере в Красноярске

В Красноярске подросток попал в больницу после драки в детском лагере

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Pexels

В Красноярске 14-летний подросток оказался в больнице после потасовки в детском лагере. Об этом сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на радиостанцию «Красноярск Главный».

По информации издания, инцидент произошел 20 июня в одном из местных детских лагерей. Между несовершеннолетними произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате одному из участников потасовки вызвали скорую помощь.

В дежурной части отдела полиции в Свердловском районе сообщили, что подросток получил травмы, передает издание. Предварительно, у него диагностировали сотрясение мозга.

До этого россиянин напал на школьников в скейт-парке из-за внешнего вида. О том, обратились ли пострадавшие в больницу или правоохранительные органы, не сообщается.

Ранее недовольные россиянки погнались за подростком, схватили его на парковке и избили.

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