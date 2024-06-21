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Психолог объяснил, как максимально легко выйти из отпуска

Психолог Жавнеров: возвращаться к работе после отпуска нужно постепенно

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Depositphotos

После отпуска возвращаться к работе нужно постепенно – важно дать организму время на физическую и эмоциональную адаптацию, рассказал клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Особенно тяжело выходить из отпуска людям, которые не любят свою работу, отметил он в беседе с НСН.

«Я рекомендую всем выходить на работу и делать для себя первые дни вводными, просто приходить и находиться на работе, — посоветовал специалист. — Он может вообще ничего не делать и постепенно входить в ритм».

Воспринимать работу психолог порекомендовал как марафон, а не спринт — если начать делать что-то быстро, то это приведет к стрессу. Адаптироваться организму и психике человека к любым подобным изменениям помогает постепенность, заключил Жавнеров.

Ранее в Госдуме предложили увеличить отпуск сотрудникам детских садов.

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