В Гидрометцентре рассказали о погоде на черноморских курортах

В ближайшее время россияне, отдыхающие на черноморских курортах, смогут насладиться мягкой летней погодой и теплым морем. Ожидаются также кратковременные дожди, но в целом погода при этом останется комфортной, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В континентальных районах Краснодарского края немного снизится температура воздуха – с 35-36 до 30-32 градусов выше нуля.

«На черноморском побережье будет еще более мягкая погода — ночью около +20 градусов, дневные температуры достигнут +27…+28 градусов, — пообещал Вильфанд. --Не обойдется без кратковременных дождей»

Море уже в самые ближайшие дни прогреется до 24-25 градусов тепла после резкого понижения, добавил синоптик.

Эксперты ранее рассказали, как не переплатить за жилье на российском курорте.