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Мужчина сообщил о минировании площади в Махачкале, чтобы люди проводили время с семьей

В Махачкале мужчина «заминировал» площадь во время праздничного концерта

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Shutterstock

В Махачкале задержали местного жителя, который оставил ложное сообщение об акте терроризма, пишет РИА Дагестан.

Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, сообщение о минировании поступило в полицию во время праздничного концерта на городской площади. Неизвестный заявил оператору, что некий объект на площади заминирован, однако опасных устройств в указанном месте стражи порядка не обнаружили.

Зато правоохранители менее чем за час установили подозреваемого. 43-летний мужчина не стал отпираться и признался, что решил сорвать праздничное мероприятие, так как «хотел, чтобы люди больше уделяли времени семье, а не ходили на концерты».

На заявителя возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Виновному грозит крупный штраф, принудительные работы или ограничение свободы.

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