Российский государственный гуманитарный университет / РГГУ/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) изменил статус с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения на автономную организацию. Это изменение внесло Минобрнауки России в устав вуза, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что смена организационно-правовой формы РГГУ на автономное учреждение обеспечит новые возможности для развития вуза.

Согласно закону, автономные организации в отличие от бюджетных имеют возможность самостоятельно приобретать и распоряжаться отдельными видами имущества, а также открывать счета в банках. Также такие организации не должны согласовывать свои действия с государственным или муниципальным органом.

До этого сообщалось, что руководство РГГУ уйдет в отставку после увольнения президента вуза Ефима Пивовара.

5 июня газета «Ведомости» сообщала, что ректор вуза Александр Безбородов в ближайшее время покинет пост ректора вуза. По данным издания, причиной является ухудшение показателей РГГУ — в последние годы рейтинг университета неуклонно понижается.

Ранее в Госдуме попросили проверить центр Ильина при РГГУ.