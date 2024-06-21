Россиянка родила недоношенного ребенка и закопала его заживо

Жительница Хабаровского края закопала недоношенного младенца, ребенок не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на бабушку новорожденного.

Тело новорожденного нашли 19 июня в селе Пивань.

По словам бабушки умершего ребенка, ее 21-летняя дочь рожала на даче. Она находилась в тот момент рядом с дочерью. Женщина призналась, что ребенок был жив и плакал, когда появился на свет.

Подозреваемая и ее мать проживают в Комсомольске-на-Амуре. По словам бабушки умершего младенца, у ее дочери уже есть ребенок от предыдущих отношений, девушка родила его два года назад от женатого мужчины. Женщина пыталась лишить дочь родительских прав, но не сумела довести дело до конца.

В пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ сообщили, что возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности» УК РФ.

Ранее закопанного заживо пожилого мужчину спасли спустя четверо суток после нападения.