В Нижнем Новгороде военный угрожал подросткам и бросался на них, размахивая «корочкой»

В Нижнем Новгороде мужчина пытался напасть на подростков и попал на видео. Об этом пишет издание NN.RU.

На днях запись, сделанная очевидцем инцидента, произошедшего в парке возле ФОКа «Заречье», появилась в сообществе «Нижний Новгород Без Цензуры» во «ВКонтакте».

На кадрах оттуда видно, что разъяренный нижегородец матерится и пытается вырваться из рук мужчины в белой футболке. По словам свидетелей, хулиган также размахивал удостоверением росгвардейца, угрожая подросткам.

В конце концов прохожим удалось успокоить хулигана, они передали его сотрудникам правоохранительных органов. По предварительным данным, дебоширом оказался военнослужащий одной из местных воинских частей.

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