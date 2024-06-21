Двое россиян сожгли вещи на Вечном огне в Сочи

В Сочи правоохранители установили личности мужчины и женщины, которые осквернили Вечный огонь. Об этом сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи».

Инцидент произошел в ночь на 19 июня на Завокзальном мемориальном комплексе. На опубликованных кадрах пара сначала кидает в огонь бумажки и мелкий мусор, а затем помещает в пламя синий мусорный пакет с одеждой.

Нарушителями оказались 38-летняя уроженка Ростовской области и 35-летний приезжий из Алтайского края.

«Я приношу искренние извинения за свой необдуманный поступок. <...> Была на эмоциях и сделала это неосознанно, в алкогольном опьянении», — пояснила нарушительница на камеру.

В отношении ростовчанки правоохранители возбудили дело по статье «Повреждение воинских памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, <...> посвященных дням воинской славы России» УК РФ.

Ранее в Геленджике арестовали туристов, заснувших пьяными у Вечного огня.