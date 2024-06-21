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Пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован

Губернатор Голубев заявил о ликвидации пожара на нефтебазе в Азове

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МЧС РФ по Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован», — проинформировал глава региона.

18 июня Голубев сообщил, что в результате атаки беспилотника в Азовском районе Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Он сообщал об отсутствии пострадавших в результате атаки. По данным МЧС, к ликвидации пожара на площади 3,2 тысячи квадратных метров и объемом 4 тысячи кубометров было привлечено 200 человек и 49 единиц техники.

Губернатор также заявлял, что лабораторией Роспотребнадзора проведен мониторинг состояния окружающей среды. При этом превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ специалистами зафиксировано не было.

Как сообщало РИА Новости, нефтебазу в Азове атаковали четыре ударных дрона ВС Украины.

Ранее СМИ раскрыли, кто стоит за атакой по резервуарам с нефтепродуктами в Азове.

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