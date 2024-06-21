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Врач рассказал, как отличить родинку от других образований

Врач Файзиев: онколог поможет отличить родинку от других образований

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Depositphotos

Родинки отличаются от других доброкачественных образований по визуальным признакам, а также консистенции, строению и форме. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-онколог и хирург Эдуард Файзиев.

Он уточнил, что родинки бывают разной формы и цвета, поэтому ее легко можно перепутать с другим новообразованием. По его словам, родинки также могут отличаться гистологической картиной. Помочь точно установить характер новообразования может хирург-онколог, подчеркнул эксперт.

«Если вы обнаружили у себя образование на коже, которое стало видоизменяться, расти, которое поменяло цвет, поменяло границы или вдруг появился какой-то светлый венчик вокруг этого образования, вдруг оно стало зудеть, вызывать жжение, кровить, <…> не ставьте сами себе диагноз, не пытайтесь дождаться, когда, может быть, само пройдет, придите ко врачу, к онкологу, пусть вас осмотрят <…> и примут правильное решение», — посоветовал Файзиев.

Врач-онколог, врач-онкодерматолог Расул Ахмаев «СМ-Клиника» в разговоре с «Газета.Ru» опроверг популярные мифы о родинках, назвав их бездоказательными с медицинской точки зрения. В частности, по его словам, удаление родинок напрямую не связано с развитием рака кожи.

Ранее врачи перечислили ранние признаки рака кожи.

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