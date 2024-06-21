Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как сохранить здоровье в жару

ОСН: в жару следует избегать солнечных лучей в период активного излучения

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В жаркую погоду нужно стараться избегать прямых солнечных лучей. Особенно опасно для здоровья находиться на солнце в период с 11:00 до 16:00 – в это время солнце особенно активно, выяснила Общественная служба новостей у экспертов.

При выходе из дома нужно не забывать про солнцезащитный крем с высоким SPF. Если приходится долго находиться на улице, то крем нужно обновлять каждые два часа, отметили специалисты.

Регулировать температуру тела в жару помогает увлажнение организма. Пить следует чистую воду, а не газировку или сок. Также рекомендуется отказаться от спиртного и кофе, так как эти напитки обезвоживают организм.

В помещении воздух должен не только охлаждаться кондиционером – важно его увлажнять. Для этого можно использовать увлажнитель, либо купить пульверизатор и опрыскивать комнату каждый час. На ночь можно повесить на окна мокрые шторы.

Днем в солнцепек окна нужно закрывать, чтобы уменьшить нагрев помещения. А с вечера до утра лучше оставлять открытыми, так как кондиционер воздух не освежает, и в помещении может стать душно.

Эксперты подчеркивают, что разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 10 градусов, в противном случае человек может заболеть.

Напомним, врачи подчеркивают, что каждый год нужно проводить профессиональную чистку и дезинфекцию кондиционера перед началом и после завершения летнего сезона. В противном случае возникает угроза для здоровья человека, потому что в охлаждающих элементах кондиционера могут размножаться бактерии и грибки.

.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать кондиционер на несколько комнат

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами